The Ritz Carlton Bali Siap Persembahkan Kemeriahan Selebrasi Musim Liburan

jpnn.com, BALI - The Ritz-Carlton Bali telah mempersiapkan berbagai keistimewaan untuk menyambut musim liburan yang segera datang.

Bali selalu memiliki daya tarik tersendiri saat musim liburan tiba. Suasana perayaan, hidangan istimewa, dan waktu yang dihabiskan bersama orang-orang terdekat menjadi bagian dari pengalaman akhir tahun yang dinantikan.

Di The Ritz-Carlton, Bali, Natal dan Tahun Baru dirayakan melalui rangkaian pengalaman yang memadukan sajian kuliner istimewa, aktivitas bersama keluarga, dan perawatan wellness yang menenangkan, dengan keindahan pesisir Nusa Dua sebagai latar.

Berlangsung dari 1 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027, rangkaian itu mengajak para tamu menikmati musim perayaan melalui beragam pengalaman yang mencerminkan kehangatan tradisi dan keramahan khas Bali.

Go Kondo, General Manager The Ritz-Carlton, Bali mengatakan musim perayaan selalu menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabat, merayakan tradisi, serta menyambut tahun yang baru.

"Di The Ritz-Carlton, Bali, kami menyiapkan beragam pengalaman agar setiap tamu dapat menikmati momen ini dengan cara mereka sendiri, mulai dari bersantap bersama orang-orang terdekat dan menikmati aktivitas keluarga hingga meluangkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kami berharap dapat menyambut para tamu untuk merayakan musim liburan bersama kami dan membawa pulang kenangan indah dari Bali," ungkap Go Kondo dalam keterangan resmi.

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Natal menjadi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabat, menikmati hidangan istimewa, serta merayakan tradisi yang membuat musim liburan terasa lebih berkesan.

Sepanjang Desember, 2026, The Ritz-Carlton Lounge & Bar menyajikan festive afternoon tea dalam suasana yang elegan, sementara malam Natal menghadirkan pilihan makan malam di The Beach Grill dan buffet di Senses.