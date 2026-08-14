The Script Bakal Kembali Konser di Indonesia, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Band pop-rock legendaris asal Irlandia, The Script, bakal kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia.

Konser bertajuk Man in the Arena Tour itu akan digelar di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat pada 3 April 2027.

Dipromotori oleh Color Asia Live, konser tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian promosi single terbaru The Script, 'Man in the Arena', serta dirancang untuk memberikan pengalaman konser arena berskala penuh bagi para penggemar musik Indonesia.

Para penggemar dapat menantikan produksi konser berskala arena yang menampilkan berbagai lagu hits global The Script, termasuk Hall of Fame, Breakeven, The Man Who Can’t Be Moved, dan Superheroes, bersama lagu-lagu dari era terbaru band tersebut.

Seluruhnya akan dihadirkan melalui tata panggung, tata suara, dan desain visual berkelas dunia yang dirancang khusus untuk arena indoor terbesar di kompleks GBK.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda mengungkapkan rasa bangganya lantaran dapat kembali menghadirkan The Script di Indonesia Arena.

Sebab menurutnya, Indonesia Arena merupakan arena indoor paling modern di kompleks GBK, sekaligus menyoroti konser ini sebagai bagian dari promosi single terbaru The Script, Man in the Arena.

"The Script memiliki basis penggemar yang sangat besar dan loyal di Indonesia. Kembalinya mereka ke Jakarta tentu akan menjawab kerinduan para penggemar setelah kesuksesan ‘Satellites World Tour’ di Jakarta dan Surabaya pada Februari 2025 yang berhasil menarik ribuan penggemar. Kami siap menghadirkan produksi visual berkelas dunia, tata suara berkualitas tinggi, serta pengalaman konser terbaik bagi setiap penonton," ujar David Ananda dalam keterangannya.