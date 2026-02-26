The Skyfront Jadi Tahap Awal Dimulainya Kawasan Modern Terpadu di Sebelah Soetta

jpnn.com, JAKARTA - The Skyfront, area komersial pertama Asthara Skyfront City yang menjadi bagian dari pengembangan awal kawasan township seluas 1.100 hektare resmi dibuka pada Rabu (26/2).

CEO Asthara Skyfront City Supardi Ang menyampaikan pembukaan The Skyfront juga menjadi bagian dari komitmen Asthara Skyfront City dalam membangun kawasan secara bertahap dan berkelanjutan.

Menurut Supardi, hal itu sejalan dengan visi menghadirkan kota masa depan yang terintegrasi, gaya hidup modern, dan penuh kehidupan.

“Dimulainya operasional The Skyfront menegaskan peran Asthara Skyfront City sebagai pengembang kawasan urban terpadu yang menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat dan wilayah Barat Jakarta hingga Tangerang secara keseluruhan,” ungkap Supardi Ang.

Head of Commercial Asthara Skyfront City, Dahlia Salim mengatakan tidak hanya membangun hunian dan infrastruktur, Asthara Skyfront City juga menghadirkan destinasi kuliner unggulan dengan suasana modern di ruang terbuka.

Dia menyebutkan kehadiran The Skyfront menjadi langkah awal kawasan sebagai pusat gaya hidup, kuliner, dan tempat hangout baru berada tepat di sebelah Bandara Internasional Soekarno–Hatta.

"Sebagai area komersial perdana di kawasan Asthara Skyfront City, The Skyfront menghadirkan beragam pilihan kuliner favorit yang siap menjadi destinasi baru masyarakat, mulai dari Kwetiau Aho, Jin Ramen, Lad n Lass, hingga O’llamaak! Kedai Kopi Melayu,” ungkap Dahlia.

Dahlia menuturkan kehadiran brand-brand ini memperkuat kehadiran The Skyfront sebagai commercial hub pertama dengan panorama langsung aktivitas lepas landas dan mendaratnya pesawat.