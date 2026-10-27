The Solitaire Hadirkan Lima Klinik Internasional untuk Bedah Estetika di Bali
jpnn.com, JAKARTA - The Solitaire, pusat bedah estetika dan longevity di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, menghadirkan lima klinik internasional dengan spesialisasi medis berbeda untuk memberikan layanan perawatan personal bagi pasien.
Lima mitra klinik tersebut adalah World Class Plastic Surgeons (WCPS) untuk pembentukan kontur tubuh dan bedah payudara, Hestia Women's Clinic untuk peremajaan area intim, Banobagi Plastic Surgery untuk kontur wajah.'
Kemudian, Woori Plastic Surgery untuk bedah kelopak mata dan antipenuaan, serta Mojelim Hair Transplant untuk transplantasi rambut.
Biogenix Regenerative Medicine & Longevity direncanakan bergabung untuk memperluas layanan kedokteran regeneratif.
General Manager Pemasaran The Solitaire, Renny, mengatakan bahwa layanan estetika tidak hanya mengandalkan fasilitas premium, tetapi juga ketepatan keahlian medis dan kebutuhan pasien.
“Bagi kami, kemewahan dalam bedah estetika dan longevity bukan sekadar tentang fasilitas premium, melainkan tentang akses terhadap keahlian medis yang tepat,” kata Renny.
Pendekatan tersebut menekankan pentingnya memahami anatomi, proporsi tubuh, kondisi medis, dan ekspektasi pasien sebelum menentukan prosedur.
Dokter bedah World Class Plastic Surgeons, Dr. Eduardo, mengatakan bahwa perawatan estetika seharusnya tidak sekadar mengikuti tren kecantikan.
The Solitaire menghadirkan lima klinik internasional di Bali dengan layanan bedah estetika dan longevity personal.
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