The Weeknd Bakal Konser di Jakarta, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira untuk para penggemar The Weeknd di Indonesia.

Setelah isu simpang siur di media sosial, akhirnya kabar soal konser The Weeknd di Jakarta kini dikonfirmasi.

Konser betajuk 'After Hours Til Down Tour 2026 LIVE IN ASIA' itu dikonfirmasi oleh TEM Present melalui akunnya di Instagram, Senin (11/5).

Dalam unggahannya The Weeknd bakal menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada 26 dan 27 September 2026.

Adapun penjualan tiket akan tersedia dalam berbagai pilihan.

Penggemar dapat mendaftar untuk Artist Presale melalui theweeknd.com/tour mulai Senin, 11 Mei pukul 10:00 WIB hingga Jumat, 15 Mei pukul 10:00 WIB.

Penggemar yang memenuhi syarat akan menerima email berisi kode presale sebelum sesi Artist Presale dimulai, yang akan berlangsung dari Senin, 18 Mei pukul 10.00 WIB hingga Selasa, 19 Mei pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, nasabah BCA dapat menikmati akses eksklusif BCA Presale mulai Selasa, 19 Mei pukul 12.00 WIB hingga Kamis, 21 Mei pukul 12.00 WIB.