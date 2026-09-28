The Weeknd Berikan Momen Spesial Bagi Penggemar di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi The Weeknd menghadirkan momen spesial untuk para penggemar saat menggelar konser After Hours Til Dawn Tour di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Minggu (27/9) malam.

Di tengah penampilannya, pemilik nama asli Abel Makkonen Tesfaye itu tidak hanya beraksi di atas panggung.

The Weeknd juga meluangkan waktu untuk berinteraksi lebih dekat dengan sejumlah penggemar yang berada di sekitar area pertunjukan.

Salah satu momen yang mendapat perhatian terjadi ketika dirinya menyapa penggemar dari dekat.

Bahkan, Abel terlihat memberikan pelukan kepada penggemar yang berkesempatan berada di dekatnya.

Momen singkat tersebut sontak menjadi pengalaman istimewa bagi penggemar yang mendapat kesempatan berinteraksi langsung dengan The Weeknd. Di tengah kapasitas JIS yang dipenuhi ribuan orang, tidak semua penonton bisa mendapatkan kesempatan serupa.

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Kedekatan Abel dengan penonton juga terlihat dari caranya membangun komunikasi sepanjang pertunjukan. Dia beberapa kali mengajak para penggemar merespons sapaan dan menunjukkan antusiasme mereka terhadap konser malam itu.

Sebelum melanjutkan pertunjukan, The Weeknd sempat menyampaikan pesan kepada penonton Jakarta. Dia mengatakan telah membawa sesuatu yang lebih untuk dibagikan kepada para penggemarnya malam itu.