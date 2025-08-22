menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Travel » Kuliner » The Westin Surabaya Hadirkan Mooncake Festival 2025

The Westin Surabaya Hadirkan Mooncake Festival 2025

The Westin Surabaya Hadirkan Mooncake Festival 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Magnolia Restaurant, The Westin Surabaya kembali mempersembahkan koleksi Mooncake Festival 2025 atau kue bulan untuk menyambut Mid-Autumn Festival 2025 yang jatuh pada 6 Oktober 2025. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, SURABAYA - Mid-Autumn Festival 2025 segera tiba dengan menghadirkan harmoni budaya Tionghoa yang berpadu indah dengan kekayaan budaya Nusantara.

Tahun ini menjadi makin istimewa karena bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Tiongkok, sebuah momen penting yang menegaskan ikatan persahabatan dan pertukaran budaya kedua negara.

Menyambut momen istimewa ini, Magnolia Restaurant, The Westin Surabaya kembali mempersembahkan koleksi Mooncake Festival 2025 atau kue bulan untuk menyambut Mid-Autumn Festival 2025 yang jatuh pada 6 Oktober 2025.

Baca Juga:

Perayaan yang dirayakan setiap tanggal 15 bulan ke-8 kalender lunar ini bukan hanya sekedar tradisi, melainkan perayaan yang melambangkan persatuan dalam keberagaman, kebersamaan, rasa syukur, dan tradisi keluarga yang terus terjaga lintas generasi.

Tahun ini Mooncake Festival 2025 The Westin Surabaya hadir dalam bentuk tas jinjing geometris yang stylish.

Dikemas dengan perpaduan warna pastel, hijau, dan merah, tas jinjing edisi terbatas ini dapat digunakan sebagai tas tangan, tas bahu, atau clutch.

Baca Juga:

Tak hanya sekadar hampers, desainnya yang mewah dan berkelas menjadikan momen Mid-Autumn Festival 2025 semakin istimewa.

Produk unggulan dari koleksi Mooncake Festival 2025 The Westin Surabaya adalah Black Charcoal Golden Naiwong Custard Mooncake, perpaduan custard lembut berwarna keemasan dengan kulit hitam pekat berbahan charcoal, menyajikan kombinasi rasa dan tampilan yang unik.

Tahun ini Mooncake Festival 2025 The Westin Surabaya hadir dalam bentuk tas jinjing geometris yang stylish.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI