The Westin Surabaya Hadirkan Mooncake Festival 2025

jpnn.com, SURABAYA - Mid-Autumn Festival 2025 segera tiba dengan menghadirkan harmoni budaya Tionghoa yang berpadu indah dengan kekayaan budaya Nusantara.

Tahun ini menjadi makin istimewa karena bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Tiongkok, sebuah momen penting yang menegaskan ikatan persahabatan dan pertukaran budaya kedua negara.

Menyambut momen istimewa ini, Magnolia Restaurant, The Westin Surabaya kembali mempersembahkan koleksi Mooncake Festival 2025 atau kue bulan untuk menyambut Mid-Autumn Festival 2025 yang jatuh pada 6 Oktober 2025.

Baca Juga: The Westin Surabaya Perkenalkan Wellness Oasis

Perayaan yang dirayakan setiap tanggal 15 bulan ke-8 kalender lunar ini bukan hanya sekedar tradisi, melainkan perayaan yang melambangkan persatuan dalam keberagaman, kebersamaan, rasa syukur, dan tradisi keluarga yang terus terjaga lintas generasi.

Tahun ini Mooncake Festival 2025 The Westin Surabaya hadir dalam bentuk tas jinjing geometris yang stylish.

Dikemas dengan perpaduan warna pastel, hijau, dan merah, tas jinjing edisi terbatas ini dapat digunakan sebagai tas tangan, tas bahu, atau clutch.

Tak hanya sekadar hampers, desainnya yang mewah dan berkelas menjadikan momen Mid-Autumn Festival 2025 semakin istimewa.

Produk unggulan dari koleksi Mooncake Festival 2025 The Westin Surabaya adalah Black Charcoal Golden Naiwong Custard Mooncake, perpaduan custard lembut berwarna keemasan dengan kulit hitam pekat berbahan charcoal, menyajikan kombinasi rasa dan tampilan yang unik.