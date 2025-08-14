The Westin Surabaya Perkenalkan Wellness Oasis

jpnn.com, SURABAYA - The Westin Surabaya memperkenalkan Wellness Oasis, sebuah program kesehatan terbaru yang dirancang khusus untuk para tamu yang mengutamakan gaya hidup sehat dan seimbang pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Inisiatif ini mengajak para pengunjung untuk menjalani pola hidup sehat melalui rangkaian aktivitas yang mendukung kesehatan mental, kebugaran jasmani, dan kesadaran penuh dalam menjalani hari.

Beriringan dengan langkah Pemerintah Indonesia untuk menjadikan health and wellness tourism sebagai tren wisata nasional, The Westin Surabaya terus mengembangkan berbagai sarana yang mendukung kesehatan mental dan kebugaran jasmani para tamu.

Menurut kajian Kemenpar RI, wellness tourism di Indonesia mencakup delapan dimensi utama, yakni kebugaran, makan sehat, kesehatan, spa & kecantikan, keseimbangan pikiran & tubuh, spiritual & koneksi, pengembangan diri, serta ekowisata & petualangan.

Selaras dengan komitmen Westin melalui pilar Move Well, Feel Well, dan Play Well, hotel yang berlokasi di Surabaya Barat ini menghadirkan suasana oasis modern yang menawarkan pengalaman bermakna di setiap sudutnya.

Para tamu diajak untuk mengikuti rangkaian aktivitas interaktif melalui enam zona wellness yang dirancang secara detail.

Setiap zona diciptakan untuk merawat serta memulihkan diri, tubuh, dan pikiran:

? Sensory Walk