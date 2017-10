The xx Bakal Konser di Jakarta, Ini Tanggal Mainnya

Hipster dan anak-anak indie silakan bersorak. The xx dipastikan menggelar konser di Jakarta awal tahun depan.

Trio asal London itu dijadwalkan manggung di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 23 Januari 2018 mendatang. Kedatangan Oliver Sim, Romy Madley Croft, dan Jamie xx adalah dalam rangka menjalani tur Asia bertajuk I See You Tour 2018.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ismaya selaku pihak promotor.

"The xx - I See You Tour 2018 Jakarta. Tuesday, 23 January 2018. JIEXPO Kemayoran, Jakarta," tulis akun Instagram resmi Ismaya, Kamis (12/10).

Pihak The xx juga telah mengonfirmasi kedatangan mereka ke sejumlah negara termasuk, Indonesia.

Lewat video singkat, pemilik album Coexist itu mengumumkan jadwal lainnya yakni ke Kuala Lumpur pada 25 Januari, Hongkong pada 1 Februari, Taipei pada 5 Februari, Manila pada 7 Februari, Osaka pada 9 Februari, dan Tokyo pada 11 Februari 2018.

Tur Asia yang dilaksanakan The xx adalah dalam rangka promo album terbaru I See You yang dilepas 2017 ini. Tiket I See You Tour 2018 sudah dijual secara online. (ded/JPC)

Sumber : Jawapos.com