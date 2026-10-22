theAsianparent Awards Indonesia 2026: Ini Daftar Brand Terpercaya Pilihan Orang Tua

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan merek kategori ibu dan anak yang dinilai paling dipercaya keluarga Indonesia diumumkan dalam malam theAsianparent Awards Indonesia 2026.

Penghargaan tahunan ini hadir di tengah makin kritisnya orang tua dalam memilih produk untuk keluarga.

Melalui program yang menjangkau jutaan orang tua, theAsianparent Awards menjadi barometer kepercayaan konsumen di bidang kehamilan, bayi, anak, dan keluarga.

Head of Business theAsianparent Indonesia Ardyanto Firman menyampaikan proses pemilihan pemenang dilakukan sangat ketat, agar benar-benar mencerminkan kepercayaan konsumen.

"Kami memilih merek pemenang theAsianparent Awards Indonesia dengan proses yang ketat, karena sebuah kemenangan baru berarti kalau memang pantas didapat. Orang tua hari ini tidak cukup mendengar janji, mereka ingin melihat buktinya," ujar Ardyanto dalam keterangannya dikutip Kamis (22/10).

Menurut dia, penghargaan diberikan kepada merek yang terbukti bermanfaat dalam keseharian keluarga.

Proses penilaian dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Parents' Choice yang ditentukan melalui pemungutan suara langsung oleh orang tua pengguna platform theAsianparent, serta Editor's Choice yang diberikan berdasarkan penilaian tim editorial dan para ahli, termasuk dokter.

Penilaian didukung empat pilar juri yang terdiri atas para ibu, orang tua, key opinion leaders dan pakar industri.