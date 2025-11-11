Thibaut Courtois Cedera Paha, Absen Bela Belgia Jeda Internasional

jpnn.com - JAKARTA - Penjaga gawang Real Madrid Thibaut Courtois mengalami cedera paha kanan.

Dia dipastikan absen membela Tim Nasional Belgia pada jeda internasional di November ini.

Mantan penjaga gawang Chelsea ini akan melewatkan kesempatan untuk membela The Reds Devils, julukan Belgia, yang tengah bersaing di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa.

Real Madrid mengonfirmasi bahwa sang penjaga gawang harus menepi dari lapangan untuk jangka waktu yang belum bisa dipastikan oleh tim medis.

"Menindaklanjuti laporan medis hari ini, pemain kami Thibaut Courtois didiagnosis mengalami cedera paha kanan," tulis Real Madrid, Selasa (11/11). "Proses penyembuhannya akan diumumkan segera."

El Jirafa, julukan Courtois, merupakan pemain yang tak tergantikan di bawah mistar Los Blancos selama era kepelatihan baru Xabi Alonso.

Courtois bahkan mencatatkan total 12 pertandingan di Liga Spanyol, dan empat laga di Liga Champions musim ini.

Cederanya pemain berusia 33 tahun ini juga menambah daftar panjang penggawa Real Madrid yang mengalami cedera. Sebelumnya, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, dan David Alaba, juga mengalami cedera. (antara/jpnn)