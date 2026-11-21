jpnn.com - JAKARTA - Thibaut Courtois menandatangani perpanjangan kontrak sampai 30 Juni 2028 di Real Madrid. Hal itu diumumkan Real Madrid dalam lamannya pada Sabtu (21/11).

Courtois kali pertama bergabung Real Madrid pada 2018.

Dia mencatat 348 penampilan selama delapan musim bersama Los Blancos.

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Kiper berkebangsaan Belgia itu mempersembahkan total 14 gelar juara kepada Real Madrid.

Perinciannya dua trofi Liga Champions, tiga Piala Dunia Antarklub, dua Piala Super Eropa, tiga Liga Spanyol, satu Piala Raja, serta tiga Piala Super Spanyol.

Real Madrid menilai kontribusi besar Courtois dalam berbagai momen krusial menjadi kunci keberhasilan tim.

Hal itu sekaligus mengukuhkan sang kiper sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia.

Bersama Timnas Belgia, Courtois telah mencatat 115 penampilan dan pernah meraih penghargaan Sarung Tangan Emas pada Piala Dunia 2018 di Rusia.