Thierry Henry Apresiasi Suporter di GBK Kendati Tak Memenuhi Kapasitas Stadion

jpnn.com, JAKARTA - Kumpulan legenda Arsenal meraih kemenangan melawan Manchester United dalam laga persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns.

Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (10/10), tim asuhan Thierry Henry itu menang dengan skor 3-2.

Gol kemenangan tim berjuluk The Gunners itu dicetak oleh Emmanuel Adebayor pada menit ke-10, Santi Cazorla (29), dan Jermaine Pennant (74).

Adapun dua gol balasan legenda Man United tercipta melalui Ashley Young pada menit ke-5, dan Radamel Falcao (65).

Perwakilan legenda Arsenal yang diwakili Thierry Henry mengaku senang tim yang diasuhnya bisa meraih kemenangan kendati laga bertajuk persahabatan.

Pemain kelahiran 17 Agustus 1977 itu menghormati penggemar yang sudah datang ke stadion untuk menyaksikan para legenda dari tim Arsenal dan Manchester United.

“Atmosfer pertandingan sangat bagus. Pada awal pertandingan, ada banyak suporter Manchester United yang bernyanyi. Suara mereka terdengar jelas dari sisi stadion,” ujar Henry.

“Secara keseluruhan, suasananya sangat bagus. Saya juga senang karena tidak ada pemain yang mengalami cedera serius dalam pertandingan seperti ini. Itu sangat penting.”