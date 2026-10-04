Thierry Henry dan Ryan Giggs Bakal Duel di GBK, Catat Tanggal Mainnya

jpnn.com, JAKARTA - Panggung sepak bola Jakarta akan menjadi saksi pertemuan sejumlah nama besar yang pernah menghiasi kompetisi sepak bola Inggris.

Dua legenda, Thierry Henry dan Ryan Giggs, dijadwalkan memimpin tim masing-masing dalam laga United Legends kontra North London Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2026 mendatang.

Pertandingan bertajuk Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.00 WIB.

Laga ini menjadi bagian dari agenda Allive Creative Indonesia yang menghadirkan para mantan pemain bintang untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan di Indonesia.

Nama-nama yang akan turun ke lapangan membuat laga ini tak sekadar menjadi pertandingan nostalgia.

United Legends membawa sejumlah pemain yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan Manchester United, di antaranya Edwin van der Sar, Carlos Tevez, Rio Ferdinand, Nemanja Vidi?, dan Dimitar Berbatov.

Di kubu lawan, North London Legends juga menghadirkan deretan pemain yang pernah memperkuat Arsenal.

Robert Pires, Santi Cazorla, Nwankwo Kanu, Alex Song, dan ?ukasz Fabia?ski termasuk dalam daftar pemain yang telah dikonfirmasi tampil.