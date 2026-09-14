Thierry Henry Hadir, Duel Legenda Arsenal vs Manchester United di Jakarta Makin Seru
jpnn.com - Legenda Arsenal dan Timnas Prancis Thierry Henry akan datang ke Jakarta untuk tampil dalam laga persahabatan bertajuk Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns.
Pertandingan tersebut rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 Oktober mendatang.
Panitia penyelenggara Allive Creative Indonesia mengungkapkan kehadiran Henry dipastikan bakal menarik perhatian para penggemar Arsenal.
Wajar saja, pemain kelahiran 17 Agustus 1977 itu tercatat belum pernah menginjakkan kaki di Jakarta.
Selain Henry, sejumlah legenda Arsenal lainnya juga akan ambil bagian dalam pertandingan tersebut.
Nama-nama seperti Patrick Vieira, Robert Pires, Petr Cech, Ashley Cole, hingga Santi Cazorla dijadwalkan turut meramaikan laga.
Para legenda Arsenal nantinya akan menghadapi United Legends.
Sejumlah mantan pemain Manchester United juga dipastikan datang ke Tanah Air, yakni Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Dimitar Berbatov, Edwin van der Sar, dan Carlos Tevez.
Legenda Arsenal dan Prancis yakni Thierry Henry akan datang ke Jakarta untuk menghadapi mantan-mantan penggawa Manchester United, Sabtu (10/10) mendatang
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