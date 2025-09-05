menu
Thom Haye Bawa Energi Baru ke Timnas Indonesia, Janjikan Totalitas Lawan Taiwan & Lebanon

Thom Haye Bawa Energi Baru ke Timnas Indonesia, Janjikan Totalitas Lawan Taiwan & Lebanon
Thom Haye saat menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia. Foto: PSSI.

jpnn.com - Thom Haye datang ke Timnas Indonesia dengan suasana berbeda.

Kini, gelandang berusia 30 tahun itu bergabung Skuad Garuda dengan status pemain Persib Bandung.

Bagi Haye, kesempatan ini bukan hal biasa. Dia menegaskan rasa bangga setiap kali dipercaya membela Timnas Indonesia.

Momen Spesial Thom Haye

Apalagi, statusnya kian spesial karena sudah resmi berseragam Persib, klub yang juga menyumbang sejumlah pemain untuk tim nasional.

"Saya selalu bangga berada dan berkontribusi untuk Timnas. Suasana di tim juga sangat bagus," ujar Haye.

Mentan pemain Almere City itu menyebut sudah mempersiapkan diri secara serius, baik melalui program latihan maupun pemulihan, agar berada dalam kondisi terbaik saat diturunkan.

Thom Haye Siap Beri Kontribusi

Kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan lini tengah Garuda, yang juga dihuni pemain Persib lain seperti Marc Klok dan Bekcham Putra.

"Saya telah mempersiapkan diri, baik dari latihan maupun pemulihan agar bisa berkontribusi semaksimal mungkin untuk tim," ujarnya.

Thom Haye siap tampil total untuk Timnas Indonesia pada laga uji coba FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon.

