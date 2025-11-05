Thom Haye Beri Sinyal Bahaya ke Selangor FC, Persib Bandung Sedang Tak Terbendung

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Thom Haye menatap laga kontra Selangor FC dengan optimisme tinggi.

Menurut jadwal, pertandingan lanjutan Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) itu akan digelar di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025).

Thom Haye Optimistis

Thom Haye percaya Persib sedang dalam momentum terbaik untuk memperpanjang tren kemenangan.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menilai kemenangan 1-0 atas Bali United di ajang BRI Super League menjadi bahan bakar penting sebelum bertandang ke Negeri Jiran.

"Menang atas Bali (United) sangat penting untuk kami. Tim sedang dalam situasi yang bagus, lima kemenangan beruntun membuat atmosfer di ruang ganti makin positif," ucap mantan pemain Almere City itu.

Kekompakan Kian Terbangun

Haye melihat kekompakan skuad Maung Bandung kian terbangun. Komunikasi yang solid di dalam tim membuat Persib tampil percaya diri di setiap pertandingan.

"Semua pemain tampak menikmati latihan, tetapi kami juga tetap fokus. Kami ingin membuat catatan kemenangan ini lebih panjang," tambahnya.

Belum Puas dengan Performa Tim

Meski puas dengan performa Persib, Haye menegaskan bahwa tim belum mencapai puncak.