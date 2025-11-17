Thom Haye Bongkar Sosok Asli Bojan Hodak di Persib, Ternyata Begini

jpnn.com, JAKARTA - Gelandang Persib Bandung, Thom Haye, buka suara soal sosok Bojan Hodak yang belakangan ramai diperbincangkan publik sepak bola nasional.

Bukan hanya menyebut sang pelatih sebagai sosok yang hebat, Thom bahkan menggambarkan Bojan sebagai mentor sejati di ruang ganti Maung Bandung.

Thom Haye baru bergabung dengan Persib pada musim 2025/2026. Namun, ia sudah merasakan kerasnya persaingan Super League dan AFC Champions League Two bersama skuad Pangeran Biru. Dari situlah ia melihat langsung bagaimana karakter dan kepemimpinan Bojan Hodak.

Nama Bojan Hodak memang tengah naik daun di Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu sempat dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia, meski manajemen Persib sudah menepis rumor tersebut. Meski begitu, publik tetap menyorot kiprah Hodak yang membawa Maung Bandung tampil konsisten.

Tak hanya dikenal tegas di pinggir lapangan, Bojan juga menunjukkan kualitas sebagai pelatih yang mampu menjaga mental tim. Persib tercatat belum tersentuh kekalahan dalam enam laga beruntun di Super League dan AFC Champions League Two.

Salah satu momen yang paling disorot adalah saat Persib membuat comeback dramatis kontra Selangor FC. Tertinggal 0-2, Hodak sukses mengubah situasi hingga Maung Bandung menang 3-2. Menurut Thom Haye, kemenangan itu bukan kebetulan.

“Saya merasa dia adalah mentor di dalam tim,” ujar Thom Haye.

Thom tak menampik bahwa Bojan terkadang terlihat emosional saat pertandingan. Namun ia menegaskan, di balik itu semua Hodak adalah sosok yang sangat baik ketika berinteraksi dengan pemain.