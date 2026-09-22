Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen ke Timnas Indonesia, Igor Tolic Titip Pesan
jpnn.com - Persib Bandung mengirim Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen ke Timnas Indonesia untuk menjalani agenda FIFA ASEAN Cup 2026.
Keduanya masuk dalam daftar pemain yang akan memperkuat Skuad Garuda pada turnamen yang berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026 tersebut.
Setelah membantu Persib mengalahkan Persijap Jepara 2-1 pada pekan ketiga Super League, Haye dan Oratmangoen langsung bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan Timnas Indonesia.
Pesan untuk Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen
Pelatih Persib Igor Tolic memahami kedua pemainnya kini harus menjalankan tanggung jawab bersama tim nasional.
Dia berharap Haye dan Oratmangoen mampu menikmati kesempatan tersebut sekaligus membantu Timnas Indonesia mendapatkan hasil sesuai target.
"Untuk pemain tim nasional, doakan yang terbaik. Saya berharap mereka memenangkan semua pertandingan," ucapnya.
SUGBK Menjadi Panggung Indonesia
Timnas Indonesia memiliki keuntungan bermain di hadapan publik sendiri pada FIFA ASEAN Cup 2026.
Skuad Garuda berada di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan fase grup Indonesia dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
Persib Bandung mengirim Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen ke Timnas Indonesia untuk menjalani agenda FIFA ASEAN Cup 2026.
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