Thom Haye Harus Absen Saat Lawan Borneo FC, Pelatih Persib Beri Penjelasan
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat salah satu pemain intinya yakni Thom Haye, saat melawan Borneo FC pada pertandingan tunda pekan ke-21 BRI Super League 2025/26.
Gelandang andalan Persib itu harus menepi dikarenakan sanksi akumulasi kartu yang diterimanya.
Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, menjelang pertandingan seluruh pemainnya tengah dalam kondisi siap.
Pemain berlatih dan menatap pertandingan yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, itu dengan antusias.
"Kami melakukan latihan pemulihan dan Anda bisa melihat semuanya berlatih. Hanya Sergio (Castel) yang masih sedikit nyeri. Untuk ini, kita lihat nanti. Julio (Cesar) sudah kembali, dia sudah sepenuhnya berlatih kembali. Sekarang saya kembali mendapat masalah, karena semua bisa bermain lagi," kata Bojan Hodak di Bandung, dikutip Jumat (13/3/2026).
"Hanya satu yang tidak bisa bermain, Thom (Haye) karena mendapat (akumulasi) kartu kuning," lanjutnya.
Bojan Hodak menuturkan dirinya memberikan kompensasi kepada Thom Haye untuk pulang lebih awal.
Akumulasi kartu yang diberikan kepada pemain naturalisasi Belanda itu membuatnya absen di laga tunda nanti.
