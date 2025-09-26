Thom Haye Kirim Pesan Berani Menjelang Duel Persita vs Persib
jpnn.com - Persib Bandung siap tempur menjelang laga menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-7 BRI Super League 2025/26 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (27/9/2025).
Persib Siap Tempur
Meski tampil di luar kandang, gelandang Persib Thom Haye menegaskan timnya tidak gentar dan siap beradaptasi di mana pun bermain.
"Ya, bagi kami, tidak ada pengaruh di mana pertandingan digelar. Di Tangerang, Bali, atau di manapun, kami harus bisa melakukan penyesuaian,” kata Haye dalam konferensi pers pralaga, Jumat (26/9).
Thom Haye Waspadai Tren Positif Persita Tangerang
Gelandang naturalisasi asal Belanda itu menekankan pentingnya fokus dan kerja sama tim, terutama menghadapi Pendekar Cisadane—julukan Persita—yang dinilai sedang dalam tren positif.
"Seperti yang pelatih katakan, Persita memiliki hasil bagus dalam beberapa pertandingan terakhir. Itu membuat kami harus menaruh hormat kepada mereka,” ungkapnya.
Haye menambahkan, kunci kemenangan Persib ialah fokus menjalankan instruksi pelatih dan tampil solid sebagai tim.
"Yang terpenting kami harus melihat pada diri sendiri dan tetap berjuang bersama. Kami akan berusaha meraih kemenangan di laga besok,” pungkasnya.(mcr27/jpnn)
Persiapan Thom Haye menjelang pertandingan Persib melawan Persita Tangerang di venue netral, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.
