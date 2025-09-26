Thom Haye Main Penuh Lawan Arema, Pelatih Persib Bojan Hodak Ungkap Kondisi Sebenarnya

jpnn.com - Gelandang anyar Persib Bandung Thom Haye, langsung dimainkan penuh saat laga kontra Arema FC.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui keputusan itu sebenarnya di luar rencana awal.

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia pemain yang bagus, tetapi memang masih membutuhkan kebugaran untuk bertanding secara optimal,” kata Hodak, Jumat (26/9/2025).

Juru taktik asal Kroasia itu menyebut seharusnya Haye tidak diturunkan selama 90 menit. Namun, kartu merah yang diterima Frans Putros pada laga tersebut memaksa Hodak mengubah strategi di tengah pertandingan.

“Rencananya tidak seperti itu, tetapi karena Putros terkena kartu merah, Thom harus tetap bermain. Dia menunjukkan mentalitas yang bagus,” tuturnya.

Selain Thom Haye, Hodak juga menyoroti kembalinya Luciano Guaycochea atau yang akrab disapa Lucho.

Menurutnya, kehadiran Lucho bisa menjadi tambahan amunisi penting untuk rotasi pemain di lini tengah.

“Lucho sudah kembali, dan kami akan lihat berapa lama Thom akan bermain ke depannya,” ujarnya.