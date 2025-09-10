Thom Haye Memanggil Bobotoh Menjelang Duel Persib vs Persebaya

jpnn.com - Thom Haye akhirnya merasakan atmosfer latihan perdana bersama rekan-rekan barunya di Persib Bandung.

Sesi tersebut berlangsung di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/9/2025), beberapa hari menjelang laga krusial kontra Persebaya Surabaya.

Kesan Thom Haye Setelah Gabung Latihan Persib

Gelandang berusia 30 tahun itu memang baru pertama kali menjalani sesi latihan dengan Persib.

Sebelumnya, mantan pemain Almere City itu masih mengemban tugas negara. Haye menjadi bagian Timnas Indonesia dalam dua laga FIFA Matchday melawan Taiwan (5 September) dan Lebanon (9 September) di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Seusai menyelesaikan kewajiban bersama Skuad Garuda, Haye langsung terbang ke Bandung. Kehadirannya disambut antusias jajaran pelatih dan pemain Persib yang menaruh harapan besar kepadanya.

"Latihan berjalan bagus. Rasanya menyenangkan akhirnya bergabung dengan tim ini. Sekarang saatnya fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan bersama Persib," ucap pemain kelahiran 9 Februari 1995 itu.

Panggilan untuk Bobotoh

Partai kontra Persebaya di Stadion GBLA, Jumat (12/9/2025), akan menjadi ajang spesial bagi Haye.

Haye berpeluang tampil untuk pertama kalinya dengan balutan jersei biru di hadapan publik Bandung. Dia pun mengajak Bobotoh -suporter Persib- untuk datang memberikan dukungan penuh.