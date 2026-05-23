Thom Haye Menangis di Tengah Euforia, Ada Cerita Besar di Balik Juara Persib

jpnn.com - Air mata tak bisa dibendung dari wajah Thom Haye seusai membawa Persib Bandung memastikan gelar juara Super League 2025/26.

Gelandang Timnas Indonesia itu tak kuasa menahan emosi setelah perjuangan panjang Maung Bandung akhirnya berujung manis di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5).

Persib hanya bermain imbang melawan Persijap Jepara, tetapi hasil tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Maung Bandung berdiri di puncak klasemen akhir.

Skuad asuhan Bojan Hodak menutup musim dengan koleksi 79 poin dari 34 pertandingan dan unggul head to head atas Borneo FC yang terus memberi tekanan hingga pekan terakhir.

Persaingan panas dengan Borneo FC membuat perebutan gelar juara terasa seperti final hidup-mati. Namun, Persib berhasil keluar sebagai pemenang setelah unggul rekor pertemuan, termasuk kemenangan penting 3-1 atas Pesut Etam musim ini.

Selepas laga, Thom Haye terlihat menangis di tengah perayaan juara. Musim debutnya bersama Persib langsung berakhir dengan trofi, sesuatu yang dia sebut sebagai salah satu momen paling emosional dalam kariernya.

"Kami tahu hasil imbang sudah cukup, tetapi kami tetap ingin menang. Pertandingannya sangat menegangkan, sampai akhirnya saya tidak peduli lagi dengan hasil akhirnya," ujar Haye.

Eks pemain Liga Belanda itu menjadi salah satu motor permainan Persib sepanjang musim. Dari 28 penampilan, Haye mencatatkan lima gol dan lima asis dalam total 2.110 menit bermain.