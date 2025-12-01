Thom Haye Persembahkan Gol Pertamanya Buat Seorang Wanita yang Jauh di Sana

jpnn.com - PAMEKASAN - Thom Haye akhirnya mencetak gol untuk Persib Bandung.

Itu terjadi pada pekan ke-14 Super League, saat Persib menang 4-1 di markas Madura United, di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (30/11).

Thom Haye mengutarakan perasaannya bisa mencetak gol pertama untuk Persib.

"Saya senang. Saya selalu punya banyak kesempatan untuk mencetak gol, tetapi akhirnya gol pertama saya lahir di laga ke-8 bersama tim baru saya. Jadi, saya senang dengan itu, selalu istimewa untuk mencetak gol pertama untuk klub baru,” kata Haye.

Gol tersebut dia persembahkan untuk istrinya tercinta dan keluarga yang senantiasa mendukungnya.

Saat ini istrinya sedang berada di Belanda.

“Saya akan mendedikasikannya untuk istri saya di rumah. Keluarga saya, mereka selalu mendukung saya. Bahkan saat ini, saya benar-benar jauh dari rumah. Namun, setiap menit, mereka mendukung saya, jadi, itulah alasannya,” ujarnya.

Haye dan Persib kini bersiap untuk menjamu pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda. (il/jpnn)