Thom Haye Sampai Bilang Hampir Tidak Mungkin, tetapi Dia Senang Gegara Bobotoh
jpnn.com - JAKARTA – Persib Bandung gagal mendapatkan kemenangan di kandang sendiri saat ditahan imbang Dewa United Banten FC 2-2 pada pertandingan 11 Oktober 2026.
Pemain Persib Bandung Thom Haye menyoroti padatnya jadwal pertandingan timnya pada musim ini setelah mengikuti empat kompetisi, yaitu BRI Super League, League Cup, Liga Champions Asia Dua, dan ASEAN Club Championship.
Empat kompetisi yang diikuti Persib berdampak pada kebugaran setiap pemain, yang menyebabkan penampilan mereka kurang maksimal di lapangan.
"Satu-satunya hal yang kami lakukan sekarang adalah berusaha untuk bugar di setiap pertandingan dan itu hampir tidak mungkin," kata Thom, dikutip dari laman resmi I.League, Selasa.
Persib menjalani tujuh pertandingan sepanjang Oktober, dimulai dengan menghadapi Port FC pada Kamis lalu.
Dalam laga ASEAN Club Championship tersebut, Maung Bandung meraih kemenangan 3-1.
Dengan jadwal tersebut, Persib harus melakoni pertandingan setiap tiga hari selama sekitar tiga pekan.
Setelah menghadapi Dewa United, Persib dijadwalkan bertemu Viettel FC pada Rabu (14/10) dalam ajang Liga Champions Asia Dua, sebelum melanjutkan perjuangan dengan menghadapi Persik Kediri pada Minggu (18/10) di Super League.
Thom Haye mengakui dukungan militan Bobotoh tetap menjadi pelecut semangat utama bagi para pemain Persib Bandung.
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