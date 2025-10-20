menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Thom Haye Sudah Panas, Persib Diprediksi Gacor di AFC Champions League!

Thom Haye Sudah Panas, Persib Diprediksi Gacor di AFC Champions League!

Thom Haye Sudah Panas, Persib Diprediksi Gacor di AFC Champions League!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Thom Haye saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Thom Haye menegaskan bahwa dirinya telah kembali ke performa terbaik.

Penampilan impresifnya saat Maung Bandung menaklukkan PSBS Biak pada pekan ke-9 Super League 2025/26, Jumat (17/10/2025), menjadi bukti bahwa pemain berjuluk The Professor itu telah menemukan sentuhan emasnya.

Thom Haye Temukan Sentuhan Terbaik

Dalam pertandingan tersebut, Haye tampil selama 75 menit dan menjadi roh permainan Persib.

Baca Juga:

Gelandang berusia 30 tahun itu mencatat 53 operan sukses, menciptakan tiga peluang matang, melakukan tujuh dribel berhasil, empat kali merebut bola, serta melepaskan satu tembakan akurat yang nyaris berbuah gol.

Berkat kontribusi dominannya, Thom Haye dinobatkan sebagai Man of the Match.

Meski tampil luar biasa, Haye tetap merendah. Dia menilai kemenangan ini merupakan hasil kerja kolektif yang solid serta implementasi strategi pelatih Bojan Hodak.

Baca Juga:

"Semua pemain bermain sangat baik. Mungkin kami bisa mencetak lebih banyak gol, tetapi cara bermain kami hari ini sudah sangat bagus,” ujar Haye.

Sempat Melalui Masa Sulit di Persib

Mantan pemain Almere City itu tak memungkiri bahwa dia harus melewati masa-masa berat.

Thom Haye performa terbaiknya telah kembali, diyakini bakal memberikan efek positif untuk permainan Persib di AFC Champions League

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI