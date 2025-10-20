Thom Haye Sudah Panas, Persib Diprediksi Gacor di AFC Champions League!

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Thom Haye menegaskan bahwa dirinya telah kembali ke performa terbaik.

Penampilan impresifnya saat Maung Bandung menaklukkan PSBS Biak pada pekan ke-9 Super League 2025/26, Jumat (17/10/2025), menjadi bukti bahwa pemain berjuluk The Professor itu telah menemukan sentuhan emasnya.

Thom Haye Temukan Sentuhan Terbaik

Dalam pertandingan tersebut, Haye tampil selama 75 menit dan menjadi roh permainan Persib.

Gelandang berusia 30 tahun itu mencatat 53 operan sukses, menciptakan tiga peluang matang, melakukan tujuh dribel berhasil, empat kali merebut bola, serta melepaskan satu tembakan akurat yang nyaris berbuah gol.

Berkat kontribusi dominannya, Thom Haye dinobatkan sebagai Man of the Match.

Meski tampil luar biasa, Haye tetap merendah. Dia menilai kemenangan ini merupakan hasil kerja kolektif yang solid serta implementasi strategi pelatih Bojan Hodak.

Baca Juga: Kekalahan Pahit Persib dari Persita Buka Mata Thom Haye Soal Realita Liga Indonesia

"Semua pemain bermain sangat baik. Mungkin kami bisa mencetak lebih banyak gol, tetapi cara bermain kami hari ini sudah sangat bagus,” ujar Haye.

Sempat Melalui Masa Sulit di Persib

Mantan pemain Almere City itu tak memungkiri bahwa dia harus melewati masa-masa berat.