Thom Haye Tak Mau Terbuai Euforia Juara, Fokus Persib vs Dewa United

jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Persib Thom Haye tak mau berpuas diri seusai mengantarkan Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Sekembalinya ke klub Persib Bandung, Haye langsung mengalihkan fokusnya ke kompetisi BRI Super League.

Duel melawan Dewa United jadi laga kedua Haye seusai menjalankan tugasnya dengan Garuda Indonesia.

Pertandingan pekan ke-4 ini digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10/2026) malam.

Haye menegaskan fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada pertandingan melawan Dewa United.

Dia tidak ingin euforia kemenangan bersama tim nasional menganggu persiapannya menghadapi laga bersama Maung Bandung.

Haye mengaku sangat senang bisa meraih kemenangan bersama tim nasional.

Menurut dia, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi masyarakat yang mendukung perjuangan tim.