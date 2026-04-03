Thom Haye Ungkap Senjata Utama Persib Bandung Hadapi Semen Padang

Thom Haye saat menjalani sesi latihan bersama Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Thom Haye mengirim sinyal tegas menjelang duel melawan Semen Padang pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, duel Semen Padang vs Persib akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/3/2026).

Haye menyebut kondisi skuad Maung Bandung saat ini jauh lebih komplet dibanding beberapa laga sebelumnya.

Baca Juga:

Kembalinya sejumlah pemain yang sempat absen menjadi suntikan energi positif bagi tim.

"Eliano (Reijnders) dan Beckham (Putra) juga sudah kembali. Jadi, kami sudah lengkap," jelasnya.

Pemain bernomor punggung 33 itu menjelaskan bahwa tim telah menjalani persiapan intens dalam sepekan terakhir.

Baca Juga:

Program latihan yang diberikan pelatih lebih difokuskan pada peningkatan kondisi fisik agar mampu menghadapi tekanan saat bermain di kandang lawan.

"Seminggu terakhir kami berlatih keras, kami juga banyak berlari. Jadi secara fisik kami siap," tambahnya.

BERITA TERKAIT
