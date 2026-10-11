Thom Haye Ungkap Situasi Persib Bandung Menjelang Lawan Dewa United, Ternyata!
jpnn.com - Persib Bandung harus bergerak cepat mematangkan persiapan menjelang menghadapi Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/27.
Gelandang Persib Thom Haye menyadari waktu yang tersedia tidak banyak sehingga tim perlu memaksimalkan setiap kesempatan latihan.
Duel Persib vs Dewa United dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10/2026) pukul 19.00 WIB.
Maung Bandung dituntut menjaga kesiapan fisik sekaligus mempertahankan fokus di tengah padatnya agenda pertandingan.
Thom Haye Soroti Persiapan Singkat
Thom Haye menilai kondisi tim dan kesiapan mental akan berpengaruh terhadap penampilan di lapangan.
Karena itu, Persib berusaha menggunakan waktu yang tersisa untuk memastikan seluruh pemain siap menghadapi tantangan berikutnya.
"Meski jeda antarlaga cukup singkat, kami tetap berusaha datang ke pertandingan dengan kondisi terbaik," ucap gelandang Timnas Indonesia itu.
Dewa United Bukan Lawan Mudah
Haye juga mengingatkan bahwa Dewa United memiliki kualitas yang patut diperhitungkan. Perubahan pelatih dan kehadiran sejumlah pemain baru membuat Persib perlu mengantisipasi perkembangan permainan tim asal Banten itu.
Thom Haye mengungkap situasi Persib Bandung menjelang duel kontra Dewa United. Ternyata ada tantangan lain yang harus dihadapi.
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