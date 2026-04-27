Thomas Cup 2026: Begini Skenario Indonesia ke Perempat Final, Prancis Bisa Mengejutkan
jpnn.com - Tim beregu putra Indonesia belum memastikan tempat di perempat final Thomas Cup 2026 meski berhasil mengalahkan Thailand.
Berlaga di Forum Horsens, Denmark, Minggu (26/4/2026), Fajar Alfian dan kolega menang tipis 3-2.
Hasil itu membuat Indonesia wajib meraih kemenangan saat menghadapi Prancis pada laga terakhir Grup D, Selasa (28/4) malam WIB.
Kemenangan atas Christo Popov dan kolega akan membawa tim beregu putra Indonesia melangkah ke perempat final Piala Thomas 2026 bersama Thailand.
Jika gagal meraih kemenangan, Indonesia harus menelan kekalahan tipis 2-3 agar peluang lolos tetap terjaga.
Namun, jika Alwi Farhan dan kolega kalah 1-4 atau 0-5, peluang Indonesia ke babak berikutnya akan tertutup.
Menarik ditunggu kiprah tim beregu putra Indonesia pada ajang Thomas Cup 2026 dengan komposisi pemain yang merata.
Di sisi lain, Prancis tak boleh diremehkan karena memiliki pemain tunggal putra seperti Christo Popov, Alex Lanier, dan Toma Junior Popov yang sedang dalam performa bagus.
Begini skenario tim beregu putra Indonesia tembus perempat final Thomas Cup 2026 saat akan menjalani laga pemungkas lawan Prancis, Selasa (28/4)
- Thomas Cup 2026: Tim Beregu Putra Indonesia Belum Aman, Kabid Binpres PBSI Beri Ultimatum
- Thomas Cup 2026: Penyebab Alwi Farhan Gagal Sumbang Poin untuk Tim Beregu Putra Indonesia
- Thomas Cup 2026: Tim Putra Indonesia Siapkan Kejutan untuk Thailand
- Uber Cup 2026: Sektor Tunggal Kecolongan, Tim Putri Indonesia Susah Payah Bekuk Kanada
- Legenda Bulu Tangkis Sarankan PBSI Berani Mainkan Pemain Muda di Thomas Cup 2026
- Menuju Laga Perdana Piala Thomas 2026, Fajar Alfian Ingatkan Tim Indonesia Soal Ini