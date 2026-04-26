Thomas Cup 2026: Tim Putra Indonesia Siapkan Kejutan untuk Thailand

jpnn.com - Tim bulu tangkis putra Indonesia menyiapkan strategi berbeda saat menghadapi Thailand pada laga kedua fase grup Thomas Cup 2026, Minggu (26/4/2026).

Dalam duel yang sangat menentukan langkah ke babak perempat final itu, skuad Merah Putih membuat kejutan lewat komposisi sektor ganda putra.

Tim pelatih memutuskan memasang kombinasi baru dengan menurunkan Fajar Alfian bersama Nikolaus Joaquin.

Pelatih ganda putra Indonesia Antonius Ariantho menjelaskan keputusan tersebut tidak lepas dari kondisi Muhammad Shohibul Fikri yang belum sepenuhnya prima.

"Kami menurunkan pemain yang berada dalam kondisi paling siap untuk menghadapi pertandingan melawan Thailand besok."

"Melihat kondisi Fikri yang saat ini kurang fit, kami memutuskan untuk memasangkan Fajar dengan Joaquin sebagai ganda kedua," jelasnya.

Selain faktor kebugaran Fikri, Antonius menilai karakter permainan Fajar sangat cocok dengan kondisi lapangan di arena pertandingan yang memiliki laju shuttlecock cukup cepat.

Pengalaman besar yang dimiliki Fajar juga dianggap penting untuk membantu Joaquin yang baru menjalani debut di Thomas Cup.