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Thomas Dooley Menyoroti Misi Gila Timnas Indonesia Saat Menghadapi Bangladesh

Thomas Dooley Menyoroti Misi Gila Timnas Indonesia Saat Menghadapi Bangladesh
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Skuad Timnas Indonesia Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Bangladesh Thomas Dooley melihat Timnas Indonesia berada dalam situasi yang tidak mudah menjelang duel penentuan di FIFA ASEAN Cup 2026.

Bukan sekadar kemenangan, skuad Garuda dituntut mencetak banyak gol demi menjaga asa melangkah ke final. 

Kondisi tersebut membuat Dooley menilai tekanan justru berada di pihak Indonesia.

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Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada pertandingan terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Dengan puluhan ribu suporter diprediksi memenuhi stadion, Dooley menyadari tekanan terhadap anak asuh John Herdman akan makin besar.

Dia memperkirakan Indonesia membutuhkan kemenangan dengan margin gol yang sangat besar.

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"Sudah pasti. Maksud saya, kami punya tim yang kuat dan sekarang mereka bermain di hadapan mungkin 70 ribu penonton," ujar Thomas Dooley.

"Mereka harus mencetak gol. Saya tidak tahu, mungkin empat, lima, enam, atau tujuh gol."

Pelatih Bangladesh mengakui Timnas Indonesia dalam tekanan besar. Kevin Diks dan kawan-kawan harus mencetak banjir gol.

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