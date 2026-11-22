jpnn.com - BANDUNG - Bek Bali United FC Thomas Lam bakal menjadi salah satu andalan timnya saat bertandang ke kandang Persib Bandung pada pekan ke-10 Super League.

Laga Persib vs Bali United akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam.

Lam akan menjadi benteng pertahanan dari serangan lini depan Maung Bandung.

Sebagai seorang pemain belakang, pemilik nomor 13 itu telah menganalisis penyerang-penyerang Persib.

Dia menyadari Persib Bandung memiliki lini depan berkualitas seperti Balsa Sekulic, Uilliam Barros, Luka Menalo hingga Mariano Peralta.

“Kami akan melawan tim yang bagus dengan lini depan yang berkualitas. Kami sudah menganalisis pemain depan dan keseluruhan mereka secara tim," ujar Lam seperti dipetik dari halaman Bali United.