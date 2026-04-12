Thomas Ramdhan Umumkan Segera Keluar dari GIGI

GIGI, grup musik. Foto: Dok. JUNI Records/S Paloma

jpnn.com, JAKARTA - Pemain bass, Thomas Ramdhan mengabarkan bahwa dirinya segera keluar dari band GIGI.

Kabar mengejutkan tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram.

Thomas Ramdhan menyebut 25 April 2026 bakal menjadi hari terakhir dirinya bersama GIGI.

Baca Juga:

"Insyaallah kemungkinan 25 April 2026 hari terakhir saya bareng @gigibandofficial," ungkap Thomas Ramdhan, Minggu (12/4).

Belum diketahui alasan musikus berusia 59 tahun itu keluar dari GIGI.

Akan tetapi, Thomas Ramdhan mengisyaratkan adanya masalah yang dialami.

Baca Juga:

“Andai kamu teman baik, jangan menusuk dari belakang. Buktikan kalau kamu teman sejati, paham?” ujarnya.

Tidak hanya itu, Thomas Ramdhan juga menyinggung perihal rezeki dalam unggahannya.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI