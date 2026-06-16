Thomas Tuchel Lebih Pilih Trevoh Chalobah Untuk Gantikan Tino Livramento yang Cedera

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Inggris melakukan perubahan pemain jelang laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Kroasia.

Pelatih Inggris, Thomas Tuchel memanggil Trevoh Chalobah untuk menggantikan Tino Livramento.

Pemain kelahiran 5 Juli 1999 itu dipanggil masuk seusai Livramento mengalami cedera betis pada Minggu (14/6).

Penggawa Chelsea tersebut kemungkinan baru bisa bergabung pada laga kedua tim Negeri Tiga Singa jumpa Ghana (24/6) mendatang.

Trevoh Chalobah tercatat pernah sekali bermain untuk Inggris pada laga persahabatan tahun lalu melawan Senegal.

Wajar pemain berdarah Sierra Leone menjadi pilihan di lini belakang seusai sepanjang musim membela Chelsea sebanyak 47 kali dengan mencetak tiga gol.

Beberapa penggemar Inggris sejatinya menyayangkan keputusan Thomas Tuchel memanggil Trevoh Chalobah mengingat di posisi tersebut masih ada Trent Alexander-Arnold.

Pemain asal Real Madrid itu dianggap cocok untuk bermain bersama skuad The Three Lions mengingat berpengalaman bermain di ajang akbar sepak bola dunia dari 2018 dan 2022.