menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Thomas Tuchel Lebih Pilih Trevoh Chalobah Untuk Gantikan Tino Livramento yang Cedera

Thomas Tuchel Lebih Pilih Trevoh Chalobah Untuk Gantikan Tino Livramento yang Cedera

Thomas Tuchel Lebih Pilih Trevoh Chalobah Untuk Gantikan Tino Livramento yang Cedera
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Trevoh Chalobah saat bergabung ke pemusatan latihan Inggris di Piala Dunia 2026 seusai menggantikan Tino Livramento yang mengalami cedera. Foto: X/@england

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Inggris melakukan perubahan pemain jelang laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Kroasia.

Pelatih Inggris, Thomas Tuchel memanggil Trevoh Chalobah untuk menggantikan Tino Livramento.

Pemain kelahiran 5 Juli 1999 itu dipanggil masuk seusai Livramento mengalami cedera betis pada Minggu (14/6).

Baca Juga:

Penggawa Chelsea tersebut kemungkinan baru bisa bergabung pada laga kedua tim Negeri Tiga Singa jumpa Ghana (24/6) mendatang.

Trevoh Chalobah tercatat pernah sekali bermain untuk Inggris pada laga persahabatan tahun lalu melawan Senegal.

Wajar pemain berdarah Sierra Leone menjadi pilihan di lini belakang seusai sepanjang musim membela Chelsea sebanyak 47 kali dengan mencetak tiga gol.

Baca Juga:

Beberapa penggemar Inggris sejatinya menyayangkan keputusan Thomas Tuchel memanggil Trevoh Chalobah mengingat di posisi tersebut masih ada Trent Alexander-Arnold.

Pemain asal Real Madrid itu dianggap cocok untuk bermain bersama skuad The Three Lions mengingat berpengalaman bermain di ajang akbar sepak bola dunia dari 2018 dan 2022.

Pelatih Inggris, Thomas Tuchel memanggil Trevoh Chalobah untuk menggantikan Tino Livramento yang mengalami cedera

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI