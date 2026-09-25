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Thomas Tuchel Yakin Harry Kane Raih Ballon d'Or 2026

Thomas Tuchel Yakin Harry Kane Raih Ballon d'Or 2026
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Kapten Timnas Inggris Harry Kane. Foto: Twitter @England

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Inggris Thomas Tuchel yakin Harry Kane meraih Ballon d’Or 2026

Menurut dia, performa Harry Kane sepanjang musim 2025/26 membuat penyerang Bayern Muenchen tersebut layak menjadi pemain terbaik dunia.

“Ya. Setelah musim ini dengan lebih dari 70 gol, tiga gelar bersama Bayern Muenchen, semifinal Piala Dunia dan Liga Champions,” kata Tuchel kepada ITV yang dikutip ESPN, Kamis (24/9).

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Menurut Tuchel, Kane terus berkembang sebagai pemain. Dia menilai striker berusia 33 tahun itu makin komplet termasuk dalam aspek fisik dan kontribusi ketika Inggris tidak menguasai bola.

“Dia makin baik dan makin baik. Saya pikir, dia telah menambahkan level fisik dalam permainannya,” ujar Tuchel.

Menurut dia, Kane sangat berkomitmen melakukan pressing tinggi dan terlibat dalam setiap bagian pertandingan, baik itu dalam membangun serangan dari belakang, penyelesaian akhir, membangun permainan di lini tengah, maupun bertahan.

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“Dia memiliki paket yang lengkap,” tegasnya.

Performa tersebut membuat Kane menjadi favorit untuk meraih Ballon d'Or 2026.

Pelatih Inggris Thomas Tuchel yakin penyerang Harry Kane meraih Ballon d’Or 2026.

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