THR Ojol Cair Sebelum H-7 Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Bonus Hari Raya (BHR) atau THR kepada pengemudi ojek online atau ojol totalnya mencapai Rp 220 miliar.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebanyak 850 ribu pengemudi ojol bakal mendapatkan THR di momen Lebaran 2026 ini.

Penyaluran BHR atau THR kepada para pengemudi ojol ini dilakukan mulai H-14 dan paling lambat H-7 sebelum Idulfitri.

"Sehingga dapat membantu para mitra dalam memenuhi kebutuhan serta menjaga daya beli jelang Hari Raya," kata Airlangga dikutip Rabu (4/2).

Adapun rincian dari masing-masing aplikator, yakni GoTo dan Grab, menyiapkan dana agregat sebesar Rp 100-110 miliar pada 2026.

Nilai tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan 2025 yang mencapai Rp 50 miliar.

Masing-masing platform menyalurkan BHR kepada sekitar 400 ribu mitra, sehingga total penerima dari keduanya mencapai sekitar 800 ribu mitra.

Kemudian, Maxim menetapkan 51.000 mitra produktif sebagai penerima BHR 2026. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar 1.000 mitra.