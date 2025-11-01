Threads Bikin Obrolan Lebih Santai Berkat Fitur Filter Komentar
jpnn.com, JAKARTA - Threads baru saja memperkenalkan fitur anyar yang memungkinkan pengguna menyaring siapa saja yang boleh tampil di kolom balasan unggahan mereka.
Bukan sekadar membatasi, fitur baru ini lebih seperti memberi “kendali suasana”.
Pengguna tetap bisa membuka ruang komentar untuk publik, tetapi punya kuasa penuh menentukan balasan mana yang ingin ditampilkan.
“Tujuannya agar pengguna bisa mengatur nada percakapan,” jelas Meta.
Dengan kata lain, Threads ingin menciptakan ruang diskusi yang lebih sehat tanpa harus menutup pintu bagi interaksi baru.
Sebelumnya, Threads memang sudah punya opsi klasik: hanya akun yang diikuti, mengikuti balik, atau disebut di unggahan yang bisa membalas.
Namun, fitur memberi sentuhan baru — bukan membatasi, melainkan menata percakapan agar tetap nyaman.
Selain itu, Threads juga memperbarui Activity Feed dengan penyaring tambahan.
Threads baru saja memperkenalkan fitur anyar yang memungkinkan pengguna menyaring siapa saja yang boleh tampil di kolom balasan unggahan mereka.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lupa Password WhatsApp? Tenang, Fitur Baru Ini Jadi Solusinya
- Threads Hadirkan “Ghost Post”: Fitur Unggahan yang Menghilang Setelah 24 Jam
- Messenger Desktop Akan Ditutup, Pengguna Diminta Pindah Sebelum 15 Desember
- WhatsApp Punya Fitur Baru, Bisa Ringkas Chat Panjang Jadi Satu Paragraf
- Meta Membatasi Remaja di Instagram: Tak Bisa Lihat OnlyFans atau Toko Minuman Keras
- Meta Merilis Akun Remaja di Facebook dan Messenger Secara Global