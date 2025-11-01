Threads Bikin Obrolan Lebih Santai Berkat Fitur Filter Komentar

jpnn.com, JAKARTA - Threads baru saja memperkenalkan fitur anyar yang memungkinkan pengguna menyaring siapa saja yang boleh tampil di kolom balasan unggahan mereka.

Bukan sekadar membatasi, fitur baru ini lebih seperti memberi “kendali suasana”.

Pengguna tetap bisa membuka ruang komentar untuk publik, tetapi punya kuasa penuh menentukan balasan mana yang ingin ditampilkan.

“Tujuannya agar pengguna bisa mengatur nada percakapan,” jelas Meta.

Dengan kata lain, Threads ingin menciptakan ruang diskusi yang lebih sehat tanpa harus menutup pintu bagi interaksi baru.

Sebelumnya, Threads memang sudah punya opsi klasik: hanya akun yang diikuti, mengikuti balik, atau disebut di unggahan yang bisa membalas.

Namun, fitur memberi sentuhan baru — bukan membatasi, melainkan menata percakapan agar tetap nyaman.

Selain itu, Threads juga memperbarui Activity Feed dengan penyaring tambahan.