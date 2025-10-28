menu
Threads Hadirkan “Ghost Post”: Fitur Unggahan yang Menghilang Setelah 24 Jam

Threads Hadirkan “Ghost Post”: Fitur Unggahan yang Menghilang Setelah 24 Jam
Threads punya fitur ghost post. Foto: Threads

jpnn.com, JAKARTA - Threads kini punya cara baru untuk membuat penggunanya lebih “lega” berbagi pikiran, melalui fitur anyar bernama Ghost Post.

Fitur itu memungkinkan unggahan yang muncul di lini masa, lalu lenyap dengan sendirinya setelah 24 jam.

Fitur dirancang untuk mereka yang ingin spontan menulis tanpa takut “jejak digital” panjang.

Cukup tekan ikon bergambar hantu saat membuat postingan dan unggahan itu akan tampil di timeline, dengan gelembung bergaris putus-putus — tanda bahwa itu bukan unggahan biasa.

Balasannya? Tak muncul di lini masa publik, melainkan langsung masuk ke kotak pesan pribadi si pembuat.

Hanya pemilik unggahan yang tahu seberapa banyak like atau respons yang diterima.

Setelah 24 jam, unggahan akan otomatis menghilang, tetapi masih bisa ditemukan di menu arsip pribadi.

Meski bukan ide baru — Twitter sempat mencoba hal serupa lewat Fleets pada 2020.

