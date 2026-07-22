Threads Kini Dilengkapi Fitur Pemantau Orang Tua
jpnn.com, JAKARTA - Meta akan menghadirkan fitur pengawasan orang tua membantu memantau aktivitas remaja mereka di Threads.
Melalui fitur tersebut, orang tua bisa melihat berapa lama anak menggunakan Threads.
Selain itu, mengatur batas waktu penggunaan harian hingga membatasi akses pada jam tertentu.
Lewat Family Center, orang tua juga dapat mengatur sejumlah pengaturan privasi, termasuk menentukan siapa yang bisa menandai akun anak.
Bagi remaja di bawah usia 16 tahun, orang tua dapat memutuskan apakah pengaturan perlindungan bawaan boleh diubah menjadi lebih longgar.
Fitur tersebut melengkapi perlindungan yang sudah ada di Threads.
Mulai dari akun privat secara default, pembatasan konten sensitif, serta mode tidur.
Meta mengatakan fitur pengawasan orang tua akan mulai diluncurkan di Amerika Serikat pekan depan.
Meta akan menghadirkan fitur pengawasan orang tua membantu memantau aktivitas remaja mereka di Threads.
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