Threads Memperkenalkan Fitur Live Chats

jpnn.com - Platform media sosial Threads terus memperluas cara pengguna berinteraksi dengan memperkenalkan fitur “Live Chats”.

Fitur baru itu adalah ruang obrolan real-time yang dirancang untuk meramaikan momen-momen besar, dari pertandingan olahraga hingga peluncuran karya hiburan.

Live Chats pertama kali diuji di komunitas penggemar NBA di Threads, bertepatan dengan babak playoff yang tengah berlangsung.

Sejumlah nama populer seperti Malika Andrews, Rachel Nichols, hingga Da Kid Gowie didapuk sebagai host yang memandu percakapan selama pertandingan berjalan.

Lewat Live Chats, pengguna bisa mengirim pesan teks, berbagi foto, video, hingga tautan secara langsung.

Interaksi terasa lebih dinamis dengan dukungan reaksi emoji dan fitur jajak pendapat.

Dalam satu ruang obrolan, maksimal 150 pengguna dapat berpartisipasi aktif.

Selebihnya tetap bisa mengikuti jalannya diskusi sebagai penonton, lengkap dengan opsi memberikan reaksi.