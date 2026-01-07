Threads Mengembangkan Fitur Gim di Dalam Chat
jpnn.com, JAKARTA - Meta kembali menguji cara baru untuk membuat pengguna betah berlama-lama di Threads, dengan mengembangkan fitur gim di dalam percakapan (chat).
Meski masih berstatus purwarupa internal, bocoran awalnya sudah memantik perhatian.
Informasi pertama kali mencuat lewat laporan TechCrunch. Juru bicara Meta mengonfirmasi bahwa perusahaan memang sedang menguji fitur tersebut secara internal dan belum merencanakan peluncuran ke publik.
Purwarupa yang beredar menampilkan gim sederhana bertema bola basket, di mana pengguna bisa mensimulasikan lemparan ke ring hanya dengan mengusap layar.
Keberadaan fitur itu terungkap berkat Alessandro Paluzzi, seorang reverse engineer yang kerap membongkar fitur-fitur tersembunyi sebelum dirilis resmi.
Dari tangkapan layar yang dibagikan, gim tersebut dirancang untuk dimainkan langsung di dalam percakapan, lengkap dengan sistem skor.
Jika benar-benar diluncurkan, gim di chat berpotensi menjadi pembeda signifikan bagi Threads.
Hingga kini, platform seperti X dan Bluesky belum menghadirkan fitur serupa.
Meta kembali menguji cara baru untuk membuat pengguna betah berlama-lama di Threads, dengan mengembangkan fitur gim di dalam percakapan (chat).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Threads Mengembangkan Fitur Game Basket, Masih Tahap Uji Coba
- WhatsApp Tambah Efek Visual dan Stiker pada Awal Tahun
- Meta Mengembangkan AI Generatif Baru Avocado Sebagai Pengganti Llama
- Meta Siapkan 2 Kecerdasan Buatan Terbaru, Dirilis Tahun Depan
- Messenger Desktop Resmi Dimatikan, Meta Pilih “Balik Kandang” ke Facebook
- Gegara Kebijakan Baru Soal Chatbot AI di WhatsApp, Meta Dipantau Komisi Eropa