Threads Mengembangkan Fitur Gim di Dalam Chat
Ilustrasi aplikasi Threads. Foto: web/antaranews

jpnn.com, JAKARTA - Meta kembali menguji cara baru untuk membuat pengguna betah berlama-lama di Threads, dengan mengembangkan fitur gim di dalam percakapan (chat).

Meski masih berstatus purwarupa internal, bocoran awalnya sudah memantik perhatian.

Informasi pertama kali mencuat lewat laporan TechCrunch. Juru bicara Meta mengonfirmasi bahwa perusahaan memang sedang menguji fitur tersebut secara internal dan belum merencanakan peluncuran ke publik.

Purwarupa yang beredar menampilkan gim sederhana bertema bola basket, di mana pengguna bisa mensimulasikan lemparan ke ring hanya dengan mengusap layar.

Keberadaan fitur itu terungkap berkat Alessandro Paluzzi, seorang reverse engineer yang kerap membongkar fitur-fitur tersembunyi sebelum dirilis resmi.

Dari tangkapan layar yang dibagikan, gim tersebut dirancang untuk dimainkan langsung di dalam percakapan, lengkap dengan sistem skor.

Jika benar-benar diluncurkan, gim di chat berpotensi menjadi pembeda signifikan bagi Threads.

Hingga kini, platform seperti X dan Bluesky belum menghadirkan fitur serupa.

