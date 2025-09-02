Threads Mengembangkan Fitur Membuat Teks Panjang dalam Satu Unggahan

jpnn.com, JAKARTA - Threads menguji coba fitur baru yang memungkinkan pengguna membagikan teks panjang dalam satu unggahan.

Meta mengonfirmasi pelaksanaan uji coba fitur baru Threads tersebut.

Fitur yang disebut text attachment atau lampiran teks memungkinkan pengguna Threads melampirkan blok teks ke sebuah postingan, alih-alih membuat utas berisi beberapa postingan berbeda ketika ingin berbagi pemikiran dan ide yang lebih mendalam.

Peneliti aplikasi Radu Oncescu pertama kali menemukan fitur tersebut di iOS dan membagikan tangkapan layarnya.

Menurut deskripsi dalam aplikasi, fitur tersebut dirancang untuk memungkinkan pengguna melampirkan teks yang lebih panjang dan berkreasi menggunakan alat format untuk berbagi pemikiran yang lebih mendalam, cuplikan berita, kutipan buku, dan hal lainnya.

Pengguna Threads, Robert P. Nickson, telah mencoba fitur yang baru dan menunjukkan tampilannya.

Fitur yang sedang diuji menampilkan teks panjang dalam kotak abu-abu di dalam unggahan, yang dapat diklik pembaca untuk membuka konten lengkapnya.

Selama ini, banyak pemakai platform yang menggunakan solusi alternatif seperti membagikan tangkapan layar catatan dari layar ponsel ketika ingin berbagi teks panjang.