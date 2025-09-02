menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Threads Mengembangkan Fitur Membuat Teks Panjang dalam Satu Unggahan

Threads Mengembangkan Fitur Membuat Teks Panjang dalam Satu Unggahan

Threads Mengembangkan Fitur Membuat Teks Panjang dalam Satu Unggahan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi platform Threads. Foto: antara/threads

jpnn.com, JAKARTA - Threads menguji coba fitur baru yang memungkinkan pengguna membagikan teks panjang dalam satu unggahan.

Meta mengonfirmasi pelaksanaan uji coba fitur baru Threads tersebut.

Fitur yang disebut text attachment atau lampiran teks memungkinkan pengguna Threads melampirkan blok teks ke sebuah postingan, alih-alih membuat utas berisi beberapa postingan berbeda ketika ingin berbagi pemikiran dan ide yang lebih mendalam.

Baca Juga:

Peneliti aplikasi Radu Oncescu pertama kali menemukan fitur tersebut di iOS dan membagikan tangkapan layarnya.

Menurut deskripsi dalam aplikasi, fitur tersebut dirancang untuk memungkinkan pengguna melampirkan teks yang lebih panjang dan berkreasi menggunakan alat format untuk berbagi pemikiran yang lebih mendalam, cuplikan berita, kutipan buku, dan hal lainnya.

Pengguna Threads, Robert P. Nickson, telah mencoba fitur yang baru dan menunjukkan tampilannya.

Baca Juga:

Fitur yang sedang diuji menampilkan teks panjang dalam kotak abu-abu di dalam unggahan, yang dapat diklik pembaca untuk membuka konten lengkapnya.

Selama ini, banyak pemakai platform yang menggunakan solusi alternatif seperti membagikan tangkapan layar catatan dari layar ponsel ketika ingin berbagi teks panjang.

Threads menguji coba fitur baru yang memungkinkan pengguna membagikan teks panjang dalam satu unggahan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI