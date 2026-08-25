Threads Uji Coba Fitur Transkripsi Otomatis untuk Klip Podcast
jpnn.com - Meta sepertinya paham atas keresahan pengguna Threads yang tidak mau ada suara ketika memutar klip podcast di tempat umum.
Kepala Threads, Connor Hayes, baru saja membocorkan kalau platform mikroblogging miliknya itu lagi sibuk menguji coba sederet fitur baru buat para kreator podcast.
Salah satu yang paling dinanti ialah fitur transkripsi otomatis untuk klip audio.
Fitur ciamik tersebut bakal bikin pengguna bisa langsung membaca isi obrolan dari klip, tanpa perlu repot menekan tombol play atau menyalakan volume.
Praktis banget buat yang hobi baca cepat!
Meski begitu, pihak Threads belum bisa memastikan apakah deretan fitur uji coba ini bakal langsung dirilis ke publik dalam waktu dekat.
Namun, satu hal yang pasti: merangkul para kreator audio kini jadi fokus utama Meta.
Langkah itu tentu bukan tanpa alasan. Belakangan, makin banyak podcaster andal yang hijrah dan sukses membangun audiens setia di Threads.
Meta sepertinya paham atas keresahan pengguna Threads yang tidak mau ada suara ketika memutar klip podcast di tempat umum.
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