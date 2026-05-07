Threads Versi Web Kini Dilengkapi Fitur Pesan Langsung

jpnn.com, JAKARTA - Threads kian memantapkan diri sebagai platform percakapan. Terbaru, mereka menghadirkan fitur pesan langsung (direct message/DM) di versi web.

Fitur itu membuka ruang interaksi yang lebih fleksibel bagi pengguna, terutama mereka yang aktif di depan komputer.

Kehadiran fitur bukan tanpa alasan. Head of Threads Meta, Connor Hayes, menyebut DM di web menjadi salah satu permintaan paling banyak, sejak fitur pesan pertama kali hadir di aplikasi pada Juli 2025.

Menurut dia, pengguna aktif Threads cenderung mengakses platform lewat desktop saat bekerja, sehingga kebutuhan akan fitur percakapan lintas perangkat menjadi penting.

“Pengguna yang paling aktif menghabiskan waktu di web, karena mereka bekerja di depan komputer dan menggunakan Threads lebih lama."

"Aplikasi percakapan harus bisa digunakan di mana pun dan sekarang itu sudah terwujud,” ujar Connor.

Di versi web, Threads kini menyematkan tab “Messages” yang menampung seluruh percakapan, serta “Requests” untuk melihat pesan dari pengguna yang belum terhubung.

Pengguna juga sudah bisa mencari pesan tertentu dan memulai obrolan baru langsung dari desktop.