Thundercat Wujudkan Kolaborasi dengan Tame Impala

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Thundercat akhirnya melepas single terbarunya berjudul No More Lies setelah 3 tahun tidak merilis karya.

Dalam lagu tersebut, pemenang 2 piala Grammy Award tersebut berkolaborasi dengan Tame Impala.

Dirilis lewat Brainfeeder, No More Lies diluncurkan menjelang rangkaian tur Thundercat, yang akan tampil bersama Red Hot Chili Peppers dan The Strokes ke Australia, Asia, dan Eropa.

"Saya sudah lama ingin bekerja sama dengan Kevin sejak album pertama Tame Impala dirilis" kata Thundercat, Rabu (26/4).

Perpaduan musik Thundercat dan Tame Impala melahirkan sebuah karya yang layak disimak.

Dalam No More Lies, keduanya memadukan titik temu antara gaya musik masing-masing dengan sangat baik.

Sinergi melodi Thundercat dan Tame Impala menunjukkan bahwa lagu tersebut adalah pengakuan cinta yang menyedihkan.

Thundercat merenungkan hubungan yang tidak mungkin dan mengambil tanggung jawab atas kegagalannya.