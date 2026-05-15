Tian Fu Gong Bakal Diresmikan 17 Mei, Kelenteng Megah Destinasi Religi Baru di PIK

jpnn.com, JAKARTA - Satu lagi fasilitas religi akan hadir di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), yakni Kelenteng Tian Fu Gong.

Tembat bersembahyang yang namanya bermakna Istana Kemakmuran Agung itu berada di Riverwalk Islan PIK.

Kelenteng Tian Fu Gong akan diresmikan pada Minggu, 17 Mei 2026 pukul 17.00 WIB. Peresmian itu menunjukkan bahwa progres pembangunannya makin nyata.

Bangunan tersebut memasuki tahap penyempurnaan sebelum dibuka untuk umat. Kehadiran Tian Fu Gong melengkapi fasilitas religi yang sudah lebih dulu dikenal di kawasan Riverwalk Island.

Sebelumnya, kawasan tersebut telah menghadirkan Kuil Si Mian Fo dan Masjid Al-Ikhlas PIK. Kini, Masjid Al-Ikhlas PIK menjadi salah satu fasilitas ibadah yang cukup menonjol di Riverwalk Island.

Masjid yang mengusung arsitektur Islamic Classical Architecture. Daya tampungnya mencapai 600 jemaah.

Adapun Tian Fu Gong hadir dengan arsitektur megah khas kelenteng. Desain bangunannya tidak hanya disiapkan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang spiritual yang memberi pengalaman budaya bagi pengunjung.

Kelenteng Tian Fu Gong menghadirkan altar bagi 12 Dewa Dewi Agung. Keberadaan altar tersebut menjadi salah satu daya tarik utama karena setiap dewa dan dewi memiliki makna spiritual yang berbeda.