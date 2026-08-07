Tian Fu Gong PIK, Jaga Warisan Budaya Tak Lekang oleh Zaman dan Keramaian

jpnn.com, JAKARTA - Di balik hiruk pikuk kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang identik dengan destinasi kuliner, wisata, dan gaya hidup, masih berdiri sebuah ruang yang mengingatkan akan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya.

Kelenteng Tian Fu Gong kembali memperingati Hari Kebesaran Guan Sheng Di Jun atau Guan Gong tahun ini yang jatuh pada 8 Agustus 2026.

Perayaan tersebut menjadi bagian dari upaya merawat tradisi sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai kebajikan yang diwariskan selama berabad-abad.

Bagi masyarakat Tionghoa, Guan Gong merupakan simbol integritas, kesetiaan, keberanian, dan kejujuran. Sosok yang dikenal sebagai Guan Yu itu dihormati karena konsistensinya memegang amanah serta keberaniannya membela kebenaran.

Nilai-nilai tersebut kemudian terus diwariskan melalui Kitab Suci Kwan Seng Tee Kun yang mengajarkan pentingnya ketulusan, bakti kepada orang tua, menjaga kehormatan diri, serta membangun kehidupan yang berlandaskan kebajikan.

Di Tian Fu Gong, rangkaian peringatan Guan Gong dimulai sejak 5 Agustus melalui sembahyang penyambutan sebelum mencapai puncaknya pada Sabtu, 8 Agustus.

Peringatan itu menjadi kesempatan untuk berhenti sejenak dari rutinitas guna kembali mengingat nilai yang sering terlupakan di tengah kehidupan modern.