Tiap dengar Suara Ambulans Seusai Ditinggal Gary Iskak, Richa Novisha Rasakan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha mengungkapkan dirinya sering kali merasa terpicu (ke-trigger) setiap kali mendengar suara sirene ambulans.

Bukan tanpa alasan perempuan 40 tahun tersebut merasa ter-trigger mendengar suara sirine.

Richa Novisha mengatakan, suara ambulans mengingatkannya kepada memori saat dirinya harus mendampingi mendiang sang suami di rumah sakit hingga prosesi iring-iringan menuju lokasi peristirahatan terakhir Gary Iskak.

Pasalnya, segala prosesi memilukan tersebut menggunakan ambulans, sehingga setiap kali mendengar suara sirene di jalanan yang biasanya diikuti oleh iring-iringan kendaraan, ingatan Richa otomatis kembali ke masa-masa sedih tersebut.

"Oh iya, bukan takut, ke-trigger. Kan, pada saat kejadian di rumah sakit, dengar suara ambulans, terus pas dibawa ke masjid buat disalatin pakai ambulans, terus ke makam pakai ambulans juga. Jadi, kayak di jalanan terus biasanya diiringi itu, tuh, ya jadi kayak ke-trigger lagi," ujar Richa Novisha di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (7/7).

Namun, dia mengaku selalu berusaha mencoba terlihat tegar, terutama jika sedang berada di tempat umum atau bersama orang lain.

"Tapi pada saat sendiri, ya. Kalau lagi sama teman, sama anak-anak di mobil, ya biasa saja, sok kuat lah," kata Richa Novisha.

Meski begitu, menurutnya, anak-anaknya ternyata sudah memahami kondisi sang ibu yang kerap merasa tidak nyaman setiap kali mendengar suara ambulans.